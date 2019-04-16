شكرا لقرائتكم أمير عسير يطلع على سير العمل في سجن المجاردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-16 أمير عسير يطلع على سير العمل في سجن المجاردة متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة ضمن جولة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز التفقدية لمحافظة المجاردة، اطلع سموه على سير العمل وبحث سبل تذليل العقبات مع منسوبي الإدارة في سجن المجاردة الذين كانوا في استقبال سموه.

وبحث العمل معهم على خدمة النزلاء وإبراز طاقاتهم ببرامج تأهيلية وإصلاحية، وإيجاد حلول عاجلة لما تم رفعه من إدارة السجن، والاستماع إلى اقتراحات داعمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة ورئيس دائرة النيابة بالمحافظة. Advertisements الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي لتلمس احتياجات أهالي المحافظة والتي شملت الالتقاء بمديري الإدارات الحكومية والمواطنين وشباب وشابات المجاردة ورواد ورائدات الأعمال .









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يطلع على سير العمل في سجن المجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.