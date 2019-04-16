شكرا لقرائتكم لمجتمع حيوي متكاتف.. 4 أهداف ضمن حملة بناء وتمكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-16 لمجتمع حيوي متكاتف.. 4 أهداف ضمن حملة بناء وتمكين متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن حملة بناء وتمكين تضم 4 مبادرات و4 أهداف لمجتمع حيوي متكاتف.

وأوضحت العمل أن المبادرات تسهم في زيادة أعداد المتطوعين تحت مظلة مؤسسية شاملة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين مكونات المجتمع، وأيضًا إيجاد علاقة آمنة بين المتطوع والجهات الموفرة للفرص، وأخيرًا الارتقاء بالفرص التطوعية للمستوى الاحترافي والتخصصي.

وشددت العمل والتنمية الاجتماعية على أن كبار السن هم بركة المجتمع وخبرة السنين، وشاهد على الصبر والكفاح، هم في مقدمة المستفيدين من حملة بناء وتمكين.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمجتمع حيوي متكاتف.. 4 أهداف ضمن حملة بناء وتمكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.