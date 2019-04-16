213 طالبًا سعوديًا يخوضون مسابقة سعودية يابانية على مدار أربع ساعات

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

يخوض 213 طالبًا سعوديًا في المملكة على مدار أربع ساعات متواصلة غدًا الأربعاء غمار مسابقة المهارات الفنية السنوية الـ 16 والتي ينفذها المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، بحضور القنصل الياباني في جدة ومسؤولين وخبراء يابانيين.

وتعد إحدى أهم المسابقات الاحترافية المهنية التي تقيس استعدادات الشباب السعودي للانخراط في مجال العمل بصيانة السيارات والتي تتضمن المهارات الدقيقة والمتقدمة للفنيين السعوديين والذين اكتسبوا القدر المطلوب من المهارة والتدريب التقني والمعرفي في مجال السيارات.

وتخضع المسابقة لمراقبة فنية على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة تضم خبراء من جنسيات عديدة أبرزهم من المختصين اليابانيين ويحضرها ممثلون عن شركات السيارات بالمملكة ويكشف عن العلاقة المتميزة بين حكومة المملكة العربية السعودية ودولة اليابان .

الجدير ذكره أن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يعتبر أول معهد غير ربحي في المملكة دعمته الحكومتان السعودية واليابانية بالأرض والمعدات والأجهزة والخبراء، ويتحمل تكاليف التشغيل موزعو السيارات اليابانية في المملكة وصندوق تنمية الموارد البشرية.

Advertisements

افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله يوم الأربعاء 19 مارس2003 م.

هذا وباشر المعهد استقبال الطلاب للعام المقبل عبر موقعه (هنا) ويغطى 35 مدينة في المملكة.