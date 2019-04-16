- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 213 طالبًا سعوديًا يخوضون مسابقة سعودية يابانية على مدار أربع ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
213 طالبًا سعوديًا يخوضون مسابقة سعودية يابانية على مدار أربع ساعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
يخوض 213 طالبًا سعوديًا في المملكة على مدار أربع ساعات متواصلة غدًا الأربعاء غمار مسابقة المهارات الفنية السنوية الـ 16 والتي ينفذها المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، بحضور القنصل الياباني في جدة ومسؤولين وخبراء يابانيين.
وتعد إحدى أهم المسابقات الاحترافية المهنية التي تقيس استعدادات الشباب السعودي للانخراط في مجال العمل بصيانة السيارات والتي تتضمن المهارات الدقيقة والمتقدمة للفنيين السعوديين والذين اكتسبوا القدر المطلوب من المهارة والتدريب التقني والمعرفي في مجال السيارات.
وتخضع المسابقة لمراقبة فنية على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة تضم خبراء من جنسيات عديدة أبرزهم من المختصين اليابانيين ويحضرها ممثلون عن شركات السيارات بالمملكة ويكشف عن العلاقة المتميزة بين حكومة المملكة العربية السعودية ودولة اليابان .
الجدير ذكره أن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يعتبر أول معهد غير ربحي في المملكة دعمته الحكومتان السعودية واليابانية بالأرض والمعدات والأجهزة والخبراء، ويتحمل تكاليف التشغيل موزعو السيارات اليابانية في المملكة وصندوق تنمية الموارد البشرية.
افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله يوم الأربعاء 19 مارس2003 م.
هذا وباشر المعهد استقبال الطلاب للعام المقبل عبر موقعه (هنا) ويغطى 35 مدينة في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر 213 طالبًا سعوديًا يخوضون مسابقة سعودية يابانية على مدار أربع ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.