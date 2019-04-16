شكرا لقرائتكم تكريم مدرسة عمرو بن العاص في ظهران الجنوب لحصولها على التميز الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-16 تكريم مدرسة عمرو بن العاص في ظهران الجنوب لحصولها على التميز الذهبي متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - ظهران الجنوب كُرم قائد مدرسة عمرو بن العاص محمد بن أحمد بن ساهمة آل شري الوادعي وزملاؤه المُعلِّمون بمناسبة حصول المدرسة على جائزة التميز الذهبي لمدارس الحد الجنوبي والنطاق الأخضر على مستوى إدارة التعليم والأولى في الأنشطة الوزارية على مستوى إدارة التعليم. Advertisements وجاء التكريم بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، ومدير تعليم ظهران الجنوب سعيد هباش أبو حديد.









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