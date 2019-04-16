بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين.. سفيرة المملكة بواشنطن: أسأل الله أن أكون أهلا للثقة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

في أول تعليق لها بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين كسفير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، قالت الأميرة ريما بندر بن سلطان إنها تتمنى أن توفق في تحقيق تطلعات القيادة.

وأضافت سفيرة المملكة لدى واشنطن، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنني تشرفت بآداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية. اسأل المولى عز وجل ان أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة و أن أوفق في تحقيق تطلعات القيادة.