الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/04/17 في المملكة.

وقالت: تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة، حائل، القصيم، حفر الباطن، رفحا، مرتفعات مكة المكرمة، الأجزاء الغربية من الرياض.

وشملت توقعات الهيئة العامة للأرصاد، في نشرتها اليومية عن حالة طقس الغد، أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الباحة، عسير، جازان، نجران.