شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع لافروف العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (موسكو)

رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة العربية السعودية إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي - الروسي في دورته الخامسة.

ويبحث المنتدى أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

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وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.

من جهة أخرى عقد الجبير، في العاصمة الروسية موسكو، لقاءً ثنائياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش المنتدى العربي - الروسي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي.