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الجبير يبحث مع لافروف العلاقات الثنائية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (موسكو)

رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة العربية إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي - الروسي في دورته الخامسة.

ويبحث المنتدى أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

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وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.

من جهة أخرى عقد الجبير، في العاصمة الروسية موسكو، لقاءً ثنائياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش المنتدى العربي - الروسي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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