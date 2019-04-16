بدر بن سلطان يلتقي أعضاء هيئة الصحفيين بمكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة. التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة. واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء، على أعمال الهيئة الرامية لرفع مستوى مهنة الصحافة والعمل على تقدمها وتطورها، ورعاية مصالح الأعضاء وتوثيق عرى التعاون والتواصل بين الصحفيين.



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