شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يقف على نسب الإنجاز في مشروع جبل عمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مشروع جبل عمر في العاصمة المقدسة، والذي يُعد أول مشروع يتم تنفيذه لتطوير المناطق العشوائية.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على المشروع ومكوناته ومراحل العمل فيه، إذ يُقام على جبل عمر الواقع في المنطقة المركزية، بالاتجاه الغربي من المسجد الحرام، ويغطي مساحة تقدر بنحو 230 ألف م2.

واستمع نائب أمير مكة إلى نبذة عن سير العمل في مراحل مشروع جبل عمر، حيث بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى 100 في المئة، والمرحلة الثانية 71.6 في المئة، وبلغت في المرحلة الثالثة 73.8 في المئة، والمرحلة الرابعة 68 في المئة، فيما بدأ العمل في المراحل (5، و6، و7).