شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين يعرب عن حزنه العميق لحريق كاتدرائية نوتردام في باريس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، عن عميق أسفه وحزنه للحريق الذي تسبب في تدمير كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.

وأكد الأمين العام على تضامنه مع حكومة فرنسا وشعبها وجميع أتباع الديانة المسيحية في أنحاء العالم، في أعقاب هذا الحريق الذي ألحق الضرر بإحدى أشهر الوجهات السياحية في فرنسا وأحد أهم المعالم الأثرية المسجلة في قائمة التراث الثقافي العالمي.