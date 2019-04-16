شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أطاحت «صحة الشرقية» بمُدَّعي علاج «عصب الأبهر» و«عرق النسا»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

داهمت «صحة الشرقية» ممثلة بإدارة الالتزام مساء السبت الماضي، شقه في الدمام بمشاركة جهات أمنية مختصة، يُقيم فيها مواطن حضر من خارج المدينة يدعي أنه يمارس الطب البديل.

وتعود التفاصيل إلى أن وزارة الصحة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يُفيد بوجود رجل يدعي ممارسة الطب البديل، وعلى الفور وجَّه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، مدير إدارة الالتزام بمتابعة وإجراء التنسيق اللازم للتعامل مع المُدَّعي.

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وتمثلت ادعاءات ممارس الطب البديل التي روَّج لها عبر رسائل «واتس اب»، في أنه يُعالج الانزلاقات والأبهر والتهاب الأعصاب، وعصب الأبهر (الغولنج)، وعرق النسا.

وعُثر خلال المُداهمة على الأدوات التي يستخدمها المُدَّعي، وتم تحريز المضبوطات وأعد الفريق المشترك بالمداهمة محضراً بذلك، وجرى إحالة القضية إلى الجهة القضائية بحكم الاختصاص.

وشددت «صحة الشرقية» على أن مثل هذه الادعاءات ليس لها أساس علمي يُثبت جدواها، وغير مرخصة، بالإضافة إلى أن من يدّعونها لا يحملون مؤهلات علمية معتمدة ولا ترخيصاً من جهات الاختصاص، مؤكدة أنها تتابع وترصد مثل هذه الادعاءات بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجيها، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.