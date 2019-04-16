عبدالله بن خالد بن سلطان يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى النمسا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير رفع الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا. وأعرب سموه في تصريح بهذه المناسبة عن جلّ تقديره واعتزازهِ بهذه الثقة الكريمة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يكون عند حسن ظنّ القيادة الرشيدة في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يعينه على أداء مهام عملهِ على أكمل وجه فيما يخدم مصالح المملكة ورعاياها ويعزز العلاقات بين البلدين الصديقين، داعياً الله العليّ القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها.



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