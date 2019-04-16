العنوان الرئيسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الثالث خلال هذا العام، والذي يتضمن أبرز منجزات البرنامج لشهر مارس، حيث نشر التقرير صوراً لتحديثات البناء في المشاريع التي بدأ تنفيذها، كما تضمن تفاصيل أعداد الأسر التي استفادت خلال الربع الأول من هذا العام من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وبحسب التقرير الذي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للبرنامج، أن هناك 16 مشروع سكني يوفر 24,529 وحدة سكنية تنوعت بين فلل وتاون هاوس وشقق، ستطرح قريبًا للحجز للمسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ومن بينها 6 مشاريع بمدينة الرياض وهي (لدن التخصصي، تلال القيروان، عمائر الارجان، سرايا النرجس، طراز الأفق، العليا العقارية، مسكن هايتس) وتوفر نحو 6773 وحدة سكنية، و6 مشاريع جديدة ستتاح للحجز بالمنطقة الشرقية توفر 3544 وحدة سكنية متنوعة و4 مشاريع بمدينة جدة توفر 14,212 وحدة سكنة متنوعة ببنية تحتية مكتملة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

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واستعرض التقرير متابعة تنفيذ 46 مشروعاً موزعة في 16 مدينة حول المملكة، ونسب الإنجاز وعدد الوحدات والحجوزات في كل مشروع، بالإضافة للمشاريع الجاهزة والتي بلغ عددها 38 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالاً انعكس على نسب الحجوزات فيها.

وتطرق التقرير لمستهدفات "سكني" في 2019، وتسهيل تملك 200 ألف اسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها "سكني" من شراء للوحدات الجاهزة من السوق، الوحدات تحت الانشاء، تحويل القرض العقاري القائم إلى دعم، فلل الوزارة الجاهزة، البناء الذاتي، الأراضي السكنية المجانية، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل، مبينًا أن نحو 50 في المائة من الأسر السعودية فضلوا الحصول على وحدات جاهزة من السوق، كأحد الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج، في إطار أهدافه لتمكين الأسرة السعودية من امتلاك المسكن الأول ضمن الخيارات والتسهيلات التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبين التقرير الشهري الأراضي السكنية المجانية والمخططات المطورة، حيث تمت إضافة 13 مخططًا جديدًا خلال شهر مارس لتوفر 6852 قطعة أرض في 6 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل إلكتروني، ما يتيح للمستفيد الاختيار للأرض المناسبة له من ضمن 62 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الالكترونية لـ "سكني"، إذ تتضمن البوابة الخدمات الجديدة التي أطلقها "سكني"، وعدد من الأخبار ذات العلاقة بالقطاع العقاري.

يذكر أن برنامج "سكني" يصدر تقريرًا شهريًا يكشف من خلاله أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، حيث أصدر تقريرين مفصلين في يناير وفبراير الماضيين كشف فيهما عن أعداد المستفيدين، إذ بلغ مجموع المستفيدين في يناير وفبراير نحو 26.005 أسرة، بينهم 13.538 أسرة تمكنت من السكن، كما أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني 2019"، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، انطلاقاً من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.