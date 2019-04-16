الجبير يعقد لقاء ثنائيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في العاصمة الروسية موسكو، لقاء ثنائيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش المنتدى العربي - الروسي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في عدد من المجالات، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

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حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي.

إلى ذلك رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وفد المملكة إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي - الروسي في دورته الخامسة.

ويبحث المنتدى أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.