بقرار وزاري.. حظر التدخين في الشركات والمؤسسات وعقوبات للمنشآت المخالفة

دبي - بواسطة محمد فارس أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً يقضي بحظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات؛ تنفيذاً لنظام مكافحة التدخين.

وألزم القرار أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة؛ حمايةً لسلامة وصحة العاملين والزوار، وحفاظاً على الممتلكات والبيئة.

وشدد الوزير على تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق الشركات المخالفة لقرار حظر التدخين.

ويقصد بالتدخين وفقاً لنظام مكافحة التخدين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والغليون والنشوق والشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.

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الجدير بالذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ توفيق الربيعة قد وجّه في وقت سابق خطاباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية شكر فيه الجهود في مكافحة التدخين، وطالب بإصدار قرار لتطبيق المنع الكامل للتدخين داخل جميع المنشآت التابعة للوزارة وكذلك المنشآت الأهلية.

وبيّن أن مخالفة المنشأة لنظام مكافحة التدخين تستوجب عقوبة تصل إلى ٥ آلاف ريال حسب المادة ١٥ من نظام مكافحة التدخين.

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