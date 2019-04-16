محمد بن مسعود - الدمام - جاء بمطلعها "اسمه تعلى في العرب والصيخ.. شيخ فرحت الأقدار بقدومه" أهدى مدير نادي الطيران السعودي سابقاً الكابتن محمد بن وحيد الخطيب "شيلة" بعنوان "سلام ياللي شرف التاريخ"، إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وخلال أبياتها افتخر الخطيب بمناقب سمو ولي العهد وصيته الذي سمعه العالم أجمع، مؤكداً أن سموه أثبت للعالم كله أنه رجل حكيم، وقائد عربي كبير، يحمل أنبل الصفات الإنسانية. ووصلت الشيلة إلى الترند عبر هاشتاق #سلام_يافخر_الوطن_وافتخاره وجاءت أبياتها كالتالي: ‏سلام ياللي شرف التاريخ يا حظ منهُ كاسب علومه اسمه تعلى في العرب والصيخ شيخ فرحت الَأقدار بقدومه كريم سبلا حده المريخ شيخن تعلا طويق بسلومه في ذمتي شيخا سلالة شيخ هو محزم اللي ضاق به يومه مرسخاً فيه الوفا ترسيخ ملفى ونخوة ناس مضيومة صيته تعدى دولة ميونيخ الله يعزه والله يدومه هو نوخ الجزلة معه تنويخ سلالتن في الطيب معلومة قربك علاجا لي من الزرنيخ ياللي مكانك نجد ونجومه يا طويق نجد اللي عليه تشيخ ربعن على الجزلات مفطومة البكرة اللي حلمها بفريخ وداعتك تامر بمرسومه يا طويقنا وطويق لزيوريخ ولكل من ينخاك فهمومه وصلت الترند.. "سلام ياللي شرف التاريخ".. "شيلة" تحتفي بولي العهد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16 أهدى مدير نادي الطيران السعودي سابقاً الكابتن محمد بن وحيد الخطيب "شيلة" بعنوان "سلام ياللي شرف التاريخ"، إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وخلال أبياتها افتخر الخطيب بمناقب سمو ولي العهد وصيته الذي سمعه العالم أجمع، مؤكداً أن سموه أثبت للعالم كله أنه رجل حكيم، وقائد عربي كبير، يحمل أنبل الصفات الإنسانية. ووصلت الشيلة إلى الترند عبر هاشتاق #سلام_يافخر_الوطن_وافتخاره وجاءت أبياتها كالتالي: ‏سلام ياللي شرف التاريخ يا حظ منهُ كاسب علومه اسمه تعلى في العرب والصيخ شيخ فرحت الَأقدار بقدومه كريم سبلا حده المريخ شيخن تعلا طويق بسلومه في ذمتي شيخا سلالة شيخ هو محزم اللي ضاق به يومه مرسخاً فيه الوفا ترسيخ ملفى ونخوة ناس مضيومة صيته تعدى دولة ميونيخ Advertisements الله يعزه والله يدومه هو نوخ الجزلة معه تنويخ سلالتن في الطيب معلومة قربك علاجا لي من الزرنيخ ياللي مكانك نجد ونجومه يا طويق نجد اللي عليه تشيخ ربعن على الجزلات مفطومة البكرة اللي حلمها بفريخ وداعتك تامر بمرسومه يا طويقنا وطويق لزيوريخ ولكل من ينخاك فهمومه 16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440 09:00 PM اخر تعديل 16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440 09:03 PM جاء بمطلعها "اسمه تعلى في العرب والصيخ.. شيخ فرحت الأقدار بقدومه" جاء بمطلعها "اسمه تعلى في العرب والصيخ.. شيخ فرحت الأقدار بقدومه" أهدى مدير نادي الطيران السعودي سابقاً الكابتن محمد بن وحيد الخطيب "شيلة" بعنوان "سلام ياللي شرف التاريخ"، إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وخلال أبياتها افتخر الخطيب بمناقب سمو ولي العهد وصيته الذي سمعه العالم أجمع، مؤكداً أن سموه أثبت للعالم كله أنه رجل حكيم، وقائد عربي كبير، يحمل أنبل الصفات الإنسانية. ووصلت الشيلة إلى الترند عبر هاشتاق #سلام_يافخر_الوطن_وافتخاره وجاءت أبياتها كالتالي: ‏سلام ياللي شرف التاريخ يا حظ منهُ كاسب علومه اسمه تعلى في العرب والصيخ شيخ فرحت الَأقدار بقدومه كريم سبلا حده المريخ شيخن تعلا طويق بسلومه في ذمتي شيخا سلالة شيخ هو محزم اللي ضاق به يومه مرسخاً فيه الوفا ترسيخ ملفى ونخوة ناس مضيومة صيته تعدى دولة ميونيخ الله يعزه والله يدومه هو نوخ الجزلة معه تنويخ سلالتن في الطيب معلومة قربك علاجا لي من الزرنيخ ياللي مكانك نجد ونجومه يا طويق نجد اللي عليه تشيخ ربعن على الجزلات مفطومة البكرة اللي حلمها بفريخ وداعتك تامر بمرسومه يا طويقنا وطويق لزيوريخ ولكل من ينخاك فهمومه ، وصلت الترند.. "سلام ياللي شرف التاريخ".. "شيلة" تحتفي بولي العهد ،

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