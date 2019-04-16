، أمير الجوف يشدِّد على تضافر الجهود لتحقيق أهداف "رؤية السعودية" بالمنطقة ،

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دعا أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود إلى تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة من أجل تحقيق وتفعيل محاور وأهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ في جميع محاورها ومرتكزاتها في منطقة الجوف، مؤكدًا حرصه الشخصي ومتابعته لهذا الجانب من خلال حضوره ورشة العمل التي نظمتها جامعة الجوف بعنوان (رؤية ٢٠٣٠.. محاورها وأهدافها ومؤشراتها).
وقال أمير منطقة الجوف في كلمة بعد ختام الورشة: "هذه الخطوة الأولى، وستتبعها خطوات متواصلة في سبيل تحقيق الرؤية في منطقة الجوف. وأدعو جميع رؤساء الجهات الحكومية إلى التفاعل والحضور الشخصي والمستمر مع هذه البرامج وورش العمل التي تهدف إلى ردم الفجوة بين جميع الجهات، وملامسة الجوانب التي تحتاج إليها منطقة الجوف في طريقها للتنمية الشاملة والمستدامة انطلاقًا من برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية ٢٠٣٠".
واختتم الأمير فيصل بن نواف تصريحه بشكر جامعة الجوف على تنظيم هذه الورشة ضمن برامج كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لأبحاث التنمية المستدامة بمنطقة الجوف، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
أمير الجوف يشدِّد على تضافر الجهود لتحقيق أهداف "رؤية السعودية" بالمنطقةعبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-04-16
دعا أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود إلى تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة من أجل تحقيق وتفعيل محاور وأهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ في جميع محاورها ومرتكزاتها في منطقة الجوف، مؤكدًا حرصه الشخصي ومتابعته لهذا الجانب من خلال حضوره ورشة العمل التي نظمتها جامعة الجوف بعنوان (رؤية ٢٠٣٠.. محاورها وأهدافها ومؤشراتها).
وقال أمير منطقة الجوف في كلمة بعد ختام الورشة: "هذه الخطوة الأولى، وستتبعها خطوات متواصلة في سبيل تحقيق الرؤية في منطقة الجوف. وأدعو جميع رؤساء الجهات الحكومية إلى التفاعل والحضور الشخصي والمستمر مع هذه البرامج وورش العمل التي تهدف إلى ردم الفجوة بين جميع الجهات، وملامسة الجوانب التي تحتاج إليها منطقة الجوف في طريقها للتنمية الشاملة والمستدامة انطلاقًا من برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية ٢٠٣٠".
واختتم الأمير فيصل بن نواف تصريحه بشكر جامعة الجوف على تنظيم هذه الورشة ضمن برامج كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لأبحاث التنمية المستدامة بمنطقة الجوف، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
08:54 PM
خلال حضوره ورشة عمل "رؤية ٢٠٣٠.. محاورها وأهدافها ومؤشراتها"
دعا أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود إلى تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة من أجل تحقيق وتفعيل محاور وأهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ في جميع محاورها ومرتكزاتها في منطقة الجوف، مؤكدًا حرصه الشخصي ومتابعته لهذا الجانب من خلال حضوره ورشة العمل التي نظمتها جامعة الجوف بعنوان (رؤية ٢٠٣٠.. محاورها وأهدافها ومؤشراتها).
وقال أمير منطقة الجوف في كلمة بعد ختام الورشة: "هذه الخطوة الأولى، وستتبعها خطوات متواصلة في سبيل تحقيق الرؤية في منطقة الجوف. وأدعو جميع رؤساء الجهات الحكومية إلى التفاعل والحضور الشخصي والمستمر مع هذه البرامج وورش العمل التي تهدف إلى ردم الفجوة بين جميع الجهات، وملامسة الجوانب التي تحتاج إليها منطقة الجوف في طريقها للتنمية الشاملة والمستدامة انطلاقًا من برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية ٢٠٣٠".
واختتم الأمير فيصل بن نواف تصريحه بشكر جامعة الجوف على تنظيم هذه الورشة ضمن برامج كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لأبحاث التنمية المستدامة بمنطقة الجوف، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
، أمير الجوف يشدِّد على تضافر الجهود لتحقيق أهداف "رؤية السعودية" بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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