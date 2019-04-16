، "علماء باكستان" يثمّن تقدير مجلس الوزراء السعودي لمؤتمر "رسالة الإسلام" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن العلاقات الأخوية بين البلدين تشكّل مصدر قوة للأمة الإسلامية

أعرب رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ على إشادة مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، إزاء ما أبداه فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان، خلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر العالمي "رسالة الإسلام" الذي نظمته جمعية مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة.

وتفصيلاً، أثنى مجلس علماء باكستان على ما تتميز به العلاقات الأخوية بين المملكة وباكستان من قوة تنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة تشكل مصدر قوة للأمة الإسلامية بأسرها وتسهم في دعم واستقرار المنطقة.

وثمّن مجلس الوزراء السعودي في هذا السياق، منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شهادة " الشخصية المؤثرة عالمياً " للعام 2018م، بوصفه الشخصية الأقوى تأثيراً على مستوى العالم، وحصول سموه على درع الشكر والتقدير من جمعية مجلس علماء باكستان واللتين سلمهما فخامة الرئيس الباكستاني، تقديراً لجهود سموه الكبيرة وأعماله المتواصلة لخدمة الإسلام والدفاع عن قضايا المسلمين ومبادراته لتعزيز الأمن والسلم والسلام العالمي.

ومن جهته، قال "الأشرفي" في تصريح له: "إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أهلٌ لهذه الشهادة بل إن جهود سموه كبيرة جبارة مباركة مسددة، لا يمكن حصرها في هذه الشهادة، مشيراً إلى أن الجهود التي يبذلها سموه الكريم في تنفيذ الرؤيةِ المباركةِ الطموحةِ رؤية المملكة 2030، جهودٌ يشهد بها القاصي والداني، والقريب والبعيد، جهود متواصلة، وعمل دؤوب، لوطن طموح وأملٍ مشرق وشبابٍ معطاء جاد. مؤكداً أن سموه الكريم يسابق الزمن ويواصل العمل ليلاً ونهاراً في سبيل رقي وتنمية ونماء ورفعة هذا الوطن المعطاء المبارك.

وسأل الشيخ طاهر محمود الأشرفي في ختام - تصريحه -المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ في أداء الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضايا المسلمين.