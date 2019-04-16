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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجد الحكير وأعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة استعدادات غرفة الرياض لإطلاق مهرجان الرياض للتسوق والترفيه في نسخته الجديدة في صيف عام 2019، واستمع لإيجاز عن تنظيم المهرجان وتطوير فعالياته بما يليق بمنطقة الرياض ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والترفيهية خلال الصيف.
ونوه العجلان بالدعم الذي تلقاه غرفة الرياض من أمير المنطقة في كافة أنشطتها وفعالياتها، ومن ضمنها مهرجان الرياض الذي يقام برعاية كريمة منه ونائبه، كما عبر عن شكره لسمو الأمير لاهتمامه باستقبالهم ومتابعة الاستعدادات والترتيبات لتنظيم المهرجان.
وقدم رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجد الحكير عرضاً عن برامج المهرجان في نسخته هذا العام وما يتضمنه من تطوير وأفكار جديدة تقدم هذا العام، مشيراً إلى تنوع البرامج والمشاركات الداخلية والخارجية التي تستهدف جذب وإمتاع جمهور المهرجان من المواطنين والزائرين، وقدم شكره وتقديره لاهتمام ودعمه ونائبه للمهرجان.
وأكد الأمير فيصل بن بندر على أهمية تضافر الجهود ودعم العمل الواحد في مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، مبيناً مكانة الرياض ودورها السياحي والتنمية السياحية والثقافية التي تشهدها، معرباً عن شكره للجميع ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.
فيصل بن بندر يناقش استعدادات غرفة الرياض لإطلاق مهرجان التسوق والترفيه
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجد الحكير وأعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة استعدادات غرفة الرياض لإطلاق مهرجان الرياض للتسوق والترفيه في نسخته الجديدة في صيف عام 2019، واستمع لإيجاز عن تنظيم المهرجان وتطوير فعالياته بما يليق بمنطقة الرياض ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والترفيهية خلال الصيف.
ونوه العجلان بالدعم الذي تلقاه غرفة الرياض من أمير المنطقة في كافة أنشطتها وفعالياتها، ومن ضمنها مهرجان الرياض الذي يقام برعاية كريمة منه ونائبه، كما عبر عن شكره لسمو الأمير لاهتمامه باستقبالهم ومتابعة الاستعدادات والترتيبات لتنظيم المهرجان.
وقدم رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجد الحكير عرضاً عن برامج المهرجان في نسخته هذا العام وما يتضمنه من تطوير وأفكار جديدة تقدم هذا العام، مشيراً إلى تنوع البرامج والمشاركات الداخلية والخارجية التي تستهدف جذب وإمتاع جمهور المهرجان من المواطنين والزائرين، وقدم شكره وتقديره لاهتمام ودعمه ونائبه للمهرجان.
وأكد الأمير فيصل بن بندر على أهمية تضافر الجهود ودعم العمل الواحد في مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، مبيناً مكانة الرياض ودورها السياحي والتنمية السياحية والثقافية التي تشهدها، معرباً عن شكره للجميع ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
08:32 PM
استقبل عجلان العجلان وماجد الحكير وأعضاء اللجنة
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجد الحكير وأعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة استعدادات غرفة الرياض لإطلاق مهرجان الرياض للتسوق والترفيه في نسخته الجديدة في صيف عام 2019، واستمع لإيجاز عن تنظيم المهرجان وتطوير فعالياته بما يليق بمنطقة الرياض ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والترفيهية خلال الصيف.
ونوه العجلان بالدعم الذي تلقاه غرفة الرياض من أمير المنطقة في كافة أنشطتها وفعالياتها، ومن ضمنها مهرجان الرياض الذي يقام برعاية كريمة منه ونائبه، كما عبر عن شكره لسمو الأمير لاهتمامه باستقبالهم ومتابعة الاستعدادات والترتيبات لتنظيم المهرجان.
وقدم رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجد الحكير عرضاً عن برامج المهرجان في نسخته هذا العام وما يتضمنه من تطوير وأفكار جديدة تقدم هذا العام، مشيراً إلى تنوع البرامج والمشاركات الداخلية والخارجية التي تستهدف جذب وإمتاع جمهور المهرجان من المواطنين والزائرين، وقدم شكره وتقديره لاهتمام ودعمه ونائبه للمهرجان.
وأكد الأمير فيصل بن بندر على أهمية تضافر الجهود ودعم العمل الواحد في مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، مبيناً مكانة الرياض ودورها السياحي والتنمية السياحية والثقافية التي تشهدها، معرباً عن شكره للجميع ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.
، فيصل بن بندر يناقش استعدادات غرفة الرياض لإطلاق مهرجان التسوق والترفيه ،
المصدر : الخليج 365
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