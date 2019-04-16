، "فيصل بن بندر" يُكرّم "تعليم الرياض" لمشاركتها في حملة التوفير والادخار ،

محمد بن مسعود - الدمام - التكريم شمل الفائزين في مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية بالرياض

كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، مساء أمس، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي في الحفل الختامي لحملة التوفير والادخار، وإطلاق مبادرات مشروع تنمية الأسرة لمشاركة الإدارة في الحملة، وفي المعرض المصاحب للحفل الختامي المقام في المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود.

حضرت الحفل مساعد المدير العام للشئون التعليمية ريم بنت محمد الراشد وعدد من القيادات التعليمية وشركاء النجاح لتلك الحملة.

وبتلك المناسبة، عبّر مدير عام التعليم عن شكره وعظيم امتنانه للأمير على تكريم "تعليم الرياض"، مضيفاً أن إدارة التعليم تعمل جاهدة لتقوم بمهامها التعليمية المنوطة بها وتسعد بالمشاركة في كل مجال يسهم في خدمة ورفعة الوطن.

وقدّم "الوهيبي" شكره لرئيسة اللجنة النسائية للتنمية الاجتماعية بإمارة منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود على ما تبذله من جهود متميزة ودعم دائم ملحوظ للبرامج المجتمعية التي تدعم التنمية المستدامة لكل أفراد المجتمع.

كما شكر "الوهيبي" المشرفة العامة على الحملة بمنطقة الرياض الدكتورة وفاء المبيريك، ومنسقة الحملة بـ"تعليم الرياض" نوف المعمر المساعد للشؤون المدرسية بمكتب تعليم وسط الرياض.

من جانبها، عبرّت نائبة رئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية منيرة القنيبط عن سعادتها في نجاح تلك الحملة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 130 ألف مستفيد وما يزيد عن 44 مبادرة ومشروعاً.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض شاركت بركن في المعرض المصاحب للحفل.

من جهة أخرى، أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الحفل التكريمي للمميزين في برامج لجنة مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية، بحضور مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام ‏الذي وجّه في كلمته الطلاب والمعلمين بالعناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقاً من عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالكتاب والسنة وأنهما منهج ودستور الحياة.

وتخلل الحفل كلمة لرئيس لجنة مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية بالإدارة أحمد بن عبدالرحمن الخميس، الذي شكر القائمين على تلك البرامج والمشاركين فيها، ووجه بأهمية العناية ‏بالجانب التربوي؛ والإفادة من منهج القرآن والسنة، ودعا إلى التأسي بأخلاق الحبيب، صلى الله عليه وسلم.

تخلل الحفل بعض ‏التلاوات للقرآن الكريم وبعض الفقرات، كما تم اختبار مباشر لأحد الطلاب المميزين في حفظ الحديث النبوي، ‏وهو الطالب عبدالرحمن وليد، كما اشتمل الحفل على تقرير مصور عن أبرز أنشطة وبرامج اللجنة.

حضر الحفل مدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري، ومدير مكتب التعليم بالروضة عماد الهذيل، وإمام الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري.

وفي نهاية الحفل جرى تكريم الفائزين في المسابقات الخاصة باللجنة من معلمين وطلاب والمدارس المستضيفة لأنشطة وبرامج اللجنة.