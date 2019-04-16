، نائب أمير القصيم يستقبل محافظ و"مدير تعليم" عنيزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لفوز الإدارة بـ 3 جوائز عالمية بمهرجان تونس

استقبل نائب أمير منطقة القصيم، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة ببريدة، محافظ عنيزة، عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، يرافقه مدير إدارة التعليم بالمحافظة، محمد بن سليمان الفريح، وعدد من منسوبي الإدارة والطلاب، بمناسبة تحقيقهم لثلاث جوائز فنية كبرى خلال تمثيلهم للمملكة في مهرجان تونس العالمي للمسرح المدرسي.

واطلع الأمير فهد بن تركي، على ما حققته إدارة تعليم عنيزة، من جوائز فنية، خلال تمثيل المملكة في مهرجان تونس العالمي، وحصول الفرقة المسرحية التابعة للإدارة على الجائزة الفنية الكبرى بعرض مسرحي بعنوان "شرود"، وتحقيق الإدارة للجائزة الفنية لأفضل مخرج للمخرج إبراهيم الفراج, وحصولها أيضاً على الجائزة الفنية لأفضل ممثل التي حققها الطالب صالح الدامغ.

وأثنى على هذا الإنجاز، قائلاً إن المشاركة المشرفة يفخر بها الجميع لتحقيقهم ثلاث جوائز عالمية مختلفة، منوهاً بقدرة شباب وفتيات الوطن وإبداعهم في عدة مجالات, مشيداً بالدعم والمساندة التي يحظى بها شباب الوطن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو لي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مباركاً للجميع هذا الإنجاز.

وقدم الجميع شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة القصيم، على دعمه واستقباله لهم، معتبرين أن ذلك أكبر حافز لهم لبذل وتحقيق الجوائز والنجاحات لهم في شتى المجالات, سائلين الله ـ عز وجل ـ التوفيق والإعانة.

يذكر أن تعليم عنيزة، فاز مؤخرًا بتسع جوائز تعليمية متنوعة، وكان أول تعليم يتخلص من المباني المستأجرة على مستوى المناطق ليودع المباني الخاصة، وتسلم مشاريع حكومية جديدة لتنفيذ خطة الوزارة لتوفير مناخ تعليمي صحي وآمن وترشيد الإنفاق الحكومي ضمن رؤية السعودية.

كما سجّل تعليم عنيزة، المركز الأول في نسب إجمالي ما جرى صرفه وإرساله لوزارة المالية من مخصصات التعليم العام في السنة المالية ١٤٤٠/ ١٤٣٩هـ.