، صافرة إماراتية تدير نهائي كأس زايد للأندية الأبطال ،

محمد بن مسعود - الدمام - كلف الاتحاد العربي لكرة القدم، طاقم تحكيم إماراتياً بقيادة محمد عبدالله لقيادة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك من خلال المباراة التي ستجمع فريقي الهلال والنجم الساحلي التونسي، مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية.

وسيعاون عبدالله حسن كل من: محمد أحمد الحمادي مساعد أول، ومسعود حسن مساعد ثان، وعادل النقبي وسلطان عبدالرزاق حكمين للفيديو، بالإضافة للمغربي نور الدين الجعفري حكماً رابعاً.

وكان الهلال قد تأهل إلى نهائي البطولة، أمس الثلاثاء، بعد تجاوزه الأهلي بركلات الترجيح، فيما تأهل الفريق التونسي على حساب المريخ السوداني.