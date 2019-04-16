، تدفق التبرعات لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام.. كم وصلت حتى الآن؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعضها من متبرعين مجهولين

وصلت التبرعات من الشركات والعائلات الثرية الفرنسية للمساعدة في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرها حريق مساء أمس، إلى 600 مليون يورو (680 مليون دولار)، بحسب إحصاء لـ"فرانس برس" اليوم (الثلاثاء) للتبرعات المعلن عنها حتى الآن.

وجاءت أحدث التبرعات الكبرى من شركة منتجات التجميل العملاقة "لوريال" وعائلة بيتانكورت المؤسسة لها، التي تبرعت بـ 200 مليون يورو.

وقدمت مجموعة "كيرنغ" الفرنسية للسلع الفاخرة، التي تضم علامات تجارية بينها ايف سان لوران وغوتشي، أول تبرع في وقت متأخر الاثنين مقداره 100 مليون يورو (113 مليون دولار)، وأعقب ذلك تعهد بالتبرع بـ200 مليون يورو من منافستها "ال في ام اتش" وعائلة مؤسسها برنارد ارنو.

بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط تبرعاً بقيمة 100 مليون يورو.

ومن بين المتبرعين الآخرين المستثمر مارك لادريه لاشاريار الذي تعهد دفع 10 ملايين يورو، وشركة "مارتن اند اوليفييه بوغ" للعقارات.

وتدفقت التبرعات من متبرعين مجهولين ومنظمات من بينها "مؤسسة التراث الفرنسي" الخاصة، التي ذكرت أنها حصلت على تبرعات بقيمة 1,6 مليون يورو، فيما وعدت مدينة زيغيد بتقديم 10 آلاف يورو لجهود إعادة البناء.