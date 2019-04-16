محمد بن مسعود - الدمام - أنهى خدمة رئيس النيابة أعفى المجلس العسكري بالسودان اليوم (الثلاثاء)، النائب العام عمر أحمد محمد عبدالسلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما. وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارًا أعفى بموجبه كلاً من "عبدالسلام" و"صالح" من منصبيهما، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة. وأضافت أن القرار ذاته قضى بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. السودان.. المجلس العسكري يعفي النائب العام ونائبه من منصبيهما صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16 أعفى المجلس العسكري بالسودان اليوم (الثلاثاء)، النائب العام عمر أحمد محمد عبدالسلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما. وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارًا أعفى بموجبه كلاً من "عبدالسلام" و"صالح" من منصبيهما، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة. وأضافت أن القرار ذاته قضى بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. Advertisements 16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440 07:06 PM أنهى خدمة رئيس النيابة أنهى خدمة رئيس النيابة أعفى المجلس العسكري بالسودان اليوم (الثلاثاء)، النائب العام عمر أحمد محمد عبدالسلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما. وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارًا أعفى بموجبه كلاً من "عبدالسلام" و"صالح" من منصبيهما، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة. وأضافت أن القرار ذاته قضى بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. ، السودان.. المجلس العسكري يعفي النائب العام ونائبه من منصبيهما ،

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