حساب المواطن يعقب على تغيير مواعيد صرف الدعم

نفى برنامج حساب المواطن صحة ما يتردد حول تغيير موعد صرف الدعم للمستفيدين إلى يوم 25 من كل شهر، مؤكدًا انتظام الصرف في المواعيد المحددة من قبل.
وقال حساب المواطن :” إن ما أشيع حول ذلك غير صحيح، وسيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يومٍ قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”.
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