الأمير عبد الرحمن بن مساعد ينعي أم زوجته

نعى الأمير عبد الرحمن بن مساعد اليوم أم زوجته وجدة بناته والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز ووالدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، وجدة نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

وقال الأمير في تغريدة عبر حسابه بـ ” تويتر ”: ” لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت أم زوجتي وجدة بناتي عبطا الرشيد والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز “.

غفر الله لها ورحمها وثبتها عند السؤال وأسكنها فسيح جناته وألهمنا الصبر .. قدّر الله وما شاء فعل.

هذا وقدم التعازي عدد كبير من الإعلاميين والمسؤولين، وتفاعلوا مع تغريدة الأمير عبدالرحمن، ومنهم الإعلامية نورا المطيري وجمال الحربي ومصطفى الآغا، والصحافي خالد المطرفي، والكاتب محمد الخالد، والإعلامي محمد الذايدي، والفنان المصري صلاح عبدالله، والصحافي عادل التويجري، وغيرهم.