«رؤية 2030 محاورها وأهدافها».. ورشة عمل بجامعة الجوف

نظمت جامعة الجوف، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «رؤية 2030.. محاورها وأهدافها ومؤشراتها»، واستهدفت رؤساء الأجهزة الحكومية بالمنطقة.

وتمثل الورشة، باكورة برامج كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز لأبحاث التنمية المستدامة، الذي أعلن عنه خلال حفل التخرج مؤخرًا، برعاية وحضور أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، وكافة مسؤولي الأجهزة الحكومية بالمنطقة.

وألقى مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري، كلمة، أعرب فيها عن ترحيبه بضيوف الجامعة والحضور، موضحًا الدور المناط بالجامعة تجاه المجتمع والوطن، مستعرضًا أهمية انعقاد الورشة ضمن هذا الإطار.

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بعد ذلك، عُرض فيلم مرئي قصير يحكي ما أنجزته الجامعة في سبيل مواءمة برامجها وأنشطتها مع أهداف واتجاهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

واستعرض المشرف العام على مكتب الريادة الحديث للاستشارات وعضو المجلس العلمي بالجامعة الدكتور عصام الفيلالي، مضامين الورشة، ومجمل مستويات أهداف رؤية 2030، والتي يبلغ عددها 129 هدفًا، مبينًا عناصر الخارطة الذهنية للرؤية، وبرامج تحقيقها، كالخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، ووثيقة تطوير القطاع المالي، ووثيقة برنامج جودة الحياة 2020، وبرنامج الإسكان، وكذلك وثيقة برنامج التخصيص.

وتأتي الورشة كجزء من دور الجامعة لتحقيق الرؤية والتعاون بين الجامعة وإمارة المنطقة، لابتكار وتفعيل برامج عملية ومبادرات نوعية، تسهم في المنظومة الوطنية الكبرى الساعية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للبلاد، وهي في إطار الاهتمام الشخصي من أمير منطقة الجوف، بجميع برامج وشؤون الجامعة، ودعمًا لها في سبيل إكمال مسيرتها التنموية الطموحة.

وكان أمير منطقة الجوف، وجَّه قبل أيام قليلة، بإنشاء كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لأبحاث التنمية المستدامة بمنطقة الجوف.