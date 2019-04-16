بالصور.. أمير القصيم يشيد بدور «الشورى» في خدمة الوطن والمواطن

أشاد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن، من خلال ما يحظى به المجلس من دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وجهود رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكافة أعضاء المجلس، من حرص على خدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال استقبال أمير القصيم، بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة، وفدًا من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس سعد بن صالح السبتي، ورحَّب أمير المنطقة بالوفد الذي يزور المنطقة في إطار التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق.

من جانبه، أعرب رئيس وفد مجلس الشورى صالح بن سعد السبتي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم ونائبه، على ما وجده الوفد من حفاوة وتكريم خلال زيارتهم للمنطقة.

حضر الاستقبال نائب أمير المنطقة الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام مجلس المنطقة عسم الرمضي.