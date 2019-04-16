الحصيني: أمطار شبه غزيرة على بعض المناطق خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، حالة مطرية متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على بعض مناطق المملكة، مساء اليوم ونهار غد الأربعاء.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن الحالة المطرية المتوقعة ستكون مصحوبة بحبات برد على أجزاء من منطقة المدينة المنورة وأقصى غرب وشمال غرب منطقة الرياض نواحي عفيف وشمالها، ومعظم مدن القصيم وشمال شرقها، وأجزاء من الشمالية والجوف وشرق الطائف، تمتد إلى الباحة وعسير ونجران.

وكان الحصيني توقع في تغريدة سابقة، موافقة دخول «نوء الذراعين» حالة جوية ممطرة من اليوم الثلاثاء، وتستمر عدة أيام، حيث تشمل أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض، والشرقية، وحائل، والقصيم، وعسير، ونجران، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، مع فرصة سيول، يسبق ذلك ارتفاع في الحرارة، ثم انخفاض.

في السياق ذاته، توقع خبير الأرصاد حسن كراني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- قدوم زائر قطبي من الغد الأربعاء.

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وقال كراني، إن درجات الحرارة توالي ارتفاعها، مع بداية تحول المحور الدافئ للشمالية الشرقية، معلنًا عن الاستعداد لاستقبال الزائر القطبي فجر الغد، وحزام سحابي يتحرك من إفريقيا للغربية، والوسطى، والشرقية، ووسط وشرق الشمال، مع فرصة خلايا ممطرة تشمل المصايف وجنوبًا لجازان.. ونشاط للرياح السطحية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، والقصيم، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما تتأثر مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية بهذه الرياح النشطة، التي تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المناطق السابقة، متوقعة أن تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.