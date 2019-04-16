أمير الجوف يدعو لتضافر الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف رؤية 2030

دعا جميع الجهات إلى ملامسة احتياجات المنطقة
دعا أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة، من أجل تفعيل محاور وأهداف رؤية المملكة 2030 في جميع محاورها ومرتكزاتها.
وأكد أمير منطقة الجوف، حرصه الشخصي ومتابعته لهذا الجانب من خلال حضوره لورشة العمل التي نظمتها جامعة الجوف بعنوان «رؤية 2030 محاورها، أهدافها، مؤشراتها».
وقال الأمير فيصل بن نواف إن «هذه الخطوة الأولى وستتبعها خطوات متواصلة في سبيل تحقيق الرؤية في منطقة الجوف، وأدعو جميع رؤساء الجهات الحكومية بالتفاعل والحضور الشخصي والمستمر مع هذه البرامج وورش العمل، التي تهدف لردم الفجوة بين جميع الجهات وملامسة الجوانب التي تحتاجها منطقة الجوف في طريقها للتنمية الشاملة والمستدامة انطلاقًا من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030».
واختتم الأمير فيصل بن نواف كلمته في ختام الورشة، بشكر جامعة الجوف على تنظيم هذه الورشة ضمن برامج كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز لأبحاث التنمية المستدامة بمنطقة الجوف، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
ونظمت جامعة الجوف، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «رؤية 2030.. محاورها وأهدافها ومؤشراتها»، واستهدفت رؤساء الأجهزة الحكومية بالمنطقة، وتمثل باكورة برامج كرسي الأمير نواف بن عبد العزيز لأبحاث التنمية المستدامة، الذي أعلن عنه خلال حفل التخرج مؤخرًا.
وتمت الورشة برعاية وحضور أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، ونائبه الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي، وكل مسؤولي الأجهزة الحكومية بالمنطقة.
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