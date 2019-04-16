السعودية اليوم/ رئيس بلدية القطيف يقوم بجولة ميدانية على مشاريع المحافظة



القطيف 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 أبريل 2019 م واس

قام رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أمس، بجولة ميدانية على عدد من مشاريع البلدية القائمة الجاري تنفيذها، وشملت الجولة مركز الأمير سلطان الحضاري، ومشروع سوق الخضار والفواكه، مطلعًا على سير العمل ونسبة الإنجاز.

واجتمع خلال الجولة مع مهندسي المشاريع ومقاوليهم وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية، مشددًا على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشاريع، وأكد على الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.

وبحث مع المقاولين المنفذين للمشروعين جودة وسرعة تنفيذ المشاريع، مشددًا على أن عاملي الجودة والسرعة معياران مهمان تركز عليهما البلدية دائماً في مشروعاتها وأعمالها كافة، لافتًا النظر إلى مراعاة المدة الزمنية المخصصة لكل مشروع والعمل على تطبيق الدراسة وأخذ الحلول ومعالجة الأسباب التي قد تعوق أعمال المشاريع.

وأكد خلال الجولة الميدانية على مديري إدارة المشاريع والمهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، وإعداد التقارير اللازمة داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها، حاثًّا المؤسسات المستلمة للمشاريع الإسراع بإنجاز العمل حسب المدة المحددة لكل مشروع.

وأشار الى أن المشاريع الجاري تنفيذها في بلدات المحافظة، ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين، مبينًا أن البلدية تسعى لتطوير جميع الأحياء في المحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية، تعود بالنفع العام على الجميع.

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19:45ت م

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