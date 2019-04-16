السعودية اليوم / الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من المعدات العسكرية الأمريكية



بيروت 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 ابريل 2019م واس

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، دفعة جديدة من المعدات العسكرية، في إطار استكمال خطة التعاون المكثف بين الجيشين الأمريكي واللبناني.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن اللواء اللوجستي تسلّم عبر مطار بيروت الدولي، كمية من العتاد العسكري الذي تبلغ قيمته حوالي 15 مليون دولار، هبة من السلطات الأمريكية لمصلحة الجيش، وتأتي ضمن إطار برنامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش اللبناني.

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19:41ت م

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