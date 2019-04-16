السعودية اليوم / البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد القواعد المتعلقة باستخدام وبيع المواد الكيميائية



بروكسل 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم على خطط لتحديث وتشديد القواعد المتعلقة باستخدام وبيع المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها لصنع متفجرات محلية الصنع .

وقال البرلمان في بيان : إن ما يقرب من 40 % من الهجمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2015 و 2017 استخدمت المتفجرات محلية الصنع ، مما يدل على وجود ثغرات واضحة في القواعد الحالية، مبيناً أن التهديد الأمني أخذ يتطور باستمرار ، حيث يستخدم الإرهابيون صيغًا وتقنيات جديدة لإعداد المتفجرات محلية الصنع .

وأضاف البيان أن القواعد الجديدة تهدف إلى سد تلك الثغرات من خلال إضافة مواد كيميائية جديدة إلى قائمة المواد المحظورة، وسيشمل ذلك حامض الكبريتيك المستخدم في إنتاج مادة / تي أي تي بي/ ، والمواد المتفجرة المستخدمة في هجمات 2015 في باريس ، وهجوم بروكسل في عام 2016 ، وهجوم مانشستر في عام 2017 .

وأكد البيان تشديد شروط الترخيص لشراء السلائف المتفجرة واستخدامها ، مما ينهي أنظمة التسجيل الضعيفة الحالية التي تسمح للناس بشراء المواد المحظورة عن طريق إظهار بطاقة الهوية ببساطة، كما أن الأسواق على الإنترنت مشمولة بقواعد البيع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مبينة أن تلك القيود لن تنطبق القيود على المحترفين الذين يحتاجون إلى استخدام هذه المواد الكيميائية فيما يتعلق بتجارتهم أو مهنتهم .

مما يذكر أن تلك القواعد الجديدة سيتم تطبيقها بعد 18 شهرًا من نشرها، وستبقى التراخيص الصادرة سارية لمدة 12 شهرًا بعد تطبيقها .

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19:29ت م

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