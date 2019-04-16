السعودية اليوم / وزيرة الداخلية اللبنانية تستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر



بيروت 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن اليوم في بيروت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتن وبحثت معه في عمل الصليب الأحمر الدولي في المناطق الساخنة في العالم، ودور الصليب الأحمر اللبناني.

وأكد مارتن خلال اللقاء "تعزيز الدبلوماسية الإنسانية، والتحاور مع الجهات الفاعلة بشأن إرساء احترام القانون الدولي الإنساني، والارتقاء بمستوى الاستجابة الإنسانية للأزمات".

// انتهى //

19:22ت م

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