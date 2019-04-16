السعودية اليوم / رئاسة هيئة الأمر بالمعروف ورئاسة الحرمين تعززان الشراكة بحلقات عمل.



مكة المكرمة11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

بحثت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سبل التعاون في مجال المطبوعات والمواد التوعوية والمجال التقني وتدريب الكوادر البشرية والبحوث العلمية، وذلك من خلال حلقة نقاش عقدت اليوم بين الرئاستين بحضور فريق عمل مكون من عدد من مسؤولي الجهتين

وتأتي هذه الحلقة امتدادا للشراكة القائمة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تسعى لتعزيز العمل والرقي بمستوى الأداء بين القطاعات الحكومية وفق التطلعات المرجوة والأهداف المنشودة.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة رئيس فريق العمل الشيخ فؤاد بن سعود العمري حرص رئاسة الهيئة على الاستفادة وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وفق مسارات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تظافر الأعمال وتكامل المهام بين الجهات الحكومية ، وتحظى باهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند

// انتهى //

19:07ت م

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