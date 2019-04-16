السعودية اليوم / بدء اختبار المتقدمين على وظائف الأئمة والمؤذنين بفرع الشؤون الإسلامية بـ" الحدود الشمالية "



عرعر 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية اليوم بإجراء اختبار للمتقدمين على الوظائف الشاغرة للأئمة والمؤذنين والمعلن عنها مسبقاً، وأوضح الفرع أن لجنة الاختبارات عقدت أعمالها اليوم في تقييم المتقدمين وفق ضوابط ومعايير معتمدة من مقام الوزارة، لافتة النظر بأنه تم رفع جميع التوصيات والمرئيات بعد انتهاء أعمال اللجنة للمدير العام للفرع لاتخاذ ما يراه مناسباً . وأشارت أنه سيتم الإعلان عن نتائج المتقدمين للترشيح لاحقاً.

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19:07ت م

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