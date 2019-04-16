السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يزور مشروع جبل عمر بالعاصمة المقدسة



مكة المكرمة11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم مشروع جبل عمر بالعاصمة المقدسة الذي يعدّ أول مشروع ينفذ لتطوير المناطق العشوائية.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على المشروع ومكوناته ومراحل العمل فيه، إذ يقام على جبل عمر الواقع بالمنطقة المركزية، في الاتجاه الغربي من المسجد الحرام ويغطي مساحة تقدر بنحو 230 ألف م2 .

واستمع سموه إلى نبذة عن سير العمل في مراحل مشروع جبل عمر ، حيث بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى 100٪ والمرحلة الثانية 71.6٪ و المرحلة الثالثة 73.8٪ و المرحلة الرابعة 68٪ فيما بدأ العمل في المراحل 5 و 6 و 7.

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19:04ت م

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