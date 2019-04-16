السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة



مكة المكرمة11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة.

واطلع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء على أعمال الهيئة الرامية لرفع مستوى مهنة الصحافة والعمل على تقدمها وتطورها، ورعاية مصالح الأعضاء وتوثيق عرى التعاون والتواصل بين الصحفيين.

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18:55ت م

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