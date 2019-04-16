السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة الإماراتيان



عمان 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد القرقاوي ، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة عهود الرومي، اللذين يزوران الأردن حالياً.

وجرى خلال اللقاء ، التأكيد على العلاقات التاريخية التي تربط الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وتميزها في المجالات كافة ، والحرص على توسيعها لاسيما في مجالات تطوير الأداء المؤسسي.

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18:41ت م

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