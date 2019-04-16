السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يقضي على خمسة إرهابيين بعملية أمنية في بيشاور



إسلام آباد 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قوات الأمن في القضاء على خمسة إرهابيين خلال عملية نفذت في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية نفذتها فرقة من قوات الجيش بالتعاون مع قوات الشرطة، بناء على معلومات استخباراتية، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزل في بيشاور، وجرى تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية كانت في ذلك المنزل.

وأضاف أن قوات الأمن تمكنت بعد عملية تبادل إطلاق النار التي استمرت لأكثر من 16 ساعة من القضاء على الإرهابيين الخمسة الذين كانوا في ذلك المنزل.

وبيّن أن أحد ضباط الشرطة لقي مصرعه بنيران الإرهابيين، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت من ذلك المنزل كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

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18:18ت م

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