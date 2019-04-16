السعودية اليوم / انطلاق أعمال الملتقى الأول للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة بالقاهرة



القاهرة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

انطلقت اليوم بالقاهرة أعمال الملتقى الأول للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2019 تعزيز جودة التعليم الجامعي الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدار يومين، بمشاركة خبراء وباحثين من المملكة العربية

وقال مدير المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في كلمته خلال افتتاح الملتقى إن المنظمة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بجودة التعليم العالي من خلال عرض التجارب الناجحة في هذا المجال أو من خلال تقديم أبحاث ودراسات متخصصة به.

وأوضح أن الملتقى يهدف إلى التعريف بالتجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال تعزيز وتطوير جودة التعليم الجامعي، من أجل تعميمها ونشرها والاستفادة منها في الدول العربية ، مشيرًا إلى أن التجارب المعروضة ستناقش آليات تعزيز جودة التعليم الجامعي، والتحديات التي يفرضها مفهوم تدويل التعليم على منظومة ضمان الجودة، وتطلعات برامج دعم وإصلاح التعليم في الدول العربية.

ونوه القحطاني بأن المنظمة تقدم العديد من الجوائز التي تدعم البحث العلمي، منها جائزة الشارقة لأفضل رسالة دكتوراه، وجائزة أفضل كتاب، وجائزة بغداد لأفضل رسالة دكتوراه في العلوم المحاسبية.

// انتهى //

18:17ت م

0206



القاهرة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واسانطلقت اليوم بالقاهرة أعمال الملتقى الأول للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2019 تعزيز جودة التعليم الجامعي الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدار يومين، بمشاركة خبراء وباحثين من المملكة العربية السعودية وثمان دول عربية.وقال مدير المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في كلمته خلال افتتاح الملتقى إن المنظمة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بجودة التعليم العالي من خلال عرض التجارب الناجحة في هذا المجال أو من خلال تقديم أبحاث ودراسات متخصصة به.وأوضح أن الملتقى يهدف إلى التعريف بالتجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال تعزيز وتطوير جودة التعليم الجامعي، من أجل تعميمها ونشرها والاستفادة منها في الدول العربية ، مشيرًا إلى أن التجارب المعروضة ستناقش آليات تعزيز جودة التعليم الجامعي، والتحديات التي يفرضها مفهوم تدويل التعليم على منظومة ضمان الجودة، وتطلعات برامج دعم وإصلاح التعليم في الدول العربية.ونوه القحطاني بأن المنظمة تقدم العديد من الجوائز التي تدعم البحث العلمي، منها جائزة الشارقة لأفضل رسالة دكتوراه، وجائزة أفضل كتاب، وجائزة بغداد لأفضل رسالة دكتوراه في العلوم المحاسبية.// انتهى //18:17ت م0206

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