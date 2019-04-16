- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المبارك يودع (عكاظ) بعد 32 عاما من العطاء في اروقة صاحبة الجلالة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- الرياض - فلاج الشعيفاني
أقام عددٌ من زملاء ومحبي ورفقاء العمل والدرب، مأدبة واحتفالاً مبسطاً لتكريم زميلهم محمد بن إبراهيم المبارك؛ مدير العلاقات الحكومية بصحيفة “عكاظ” بالرياض، الذي أُحيل إلى التقاعد أخيراً بعد أكثر من 32 عاماً قضاها داخل أروقة صاحبة الجلالة؛ في بادرة من بوادر الوفاء والعطاء والعرفان بعد مسيرة حافلة من العطاء اللامحدود خدم فيها الزميل دينه ووطنه من خلال عمله.
وتم خلال الاحتفاء تقديم عديد من الهدايا والدروع التذكارية.
من جانبه، أعرب “أبو رياض”؛ المحتفى به، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من زملائه؛ شاكراً كل مَن شارك في هذا الاحتفاء، وما قدم له من هدايا تعبّر عن روح الأخوة والصداقة التي جمعته بهم؛ وفي الختام شرف الجميع لتناول مائدة العشاء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | المبارك يودع (عكاظ) بعد 32 عاما من العطاء في اروقة صاحبة الجلالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.