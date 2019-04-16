السعودية | الجبير يعقد لقاءً ثنائياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجبير يعقد لقاءً ثنائياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:39 مساءً, 16 أبريل 2019 م المناطق - واس عقد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الروسية موسكو، لقاءً ثنائياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش المنتدى العربي – الروسي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي.



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