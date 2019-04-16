السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يرأس وفد المملكة إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي – الروسي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 دقائق - 6:53 مساءً, 16 أبريل 2019 م المناطق - واس رأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة العربية السعودية إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي – الروسي في دورته الخامسة.

ويبحث المنتدى أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.

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