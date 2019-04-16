شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يرأس وفد المملكة في المنتدى «العربي - الروسي» والان نبدء بالتفاصيل

رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي - الروسي في دورته الخامسة. ويبحث المنتدى أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.

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