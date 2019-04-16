شكرا لقرائتكم خبر عن « العثيمين» يعرب عن حزنه لحريق « نوتردام» والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف العثيمين ، عن عميق أسفه وحزنه للحريق الذي تسبب في تدمير كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.

وأكد الأمين العام على تضامنه مع حكومة فرنسا وشعبها وجميع أتباع الديانة المسيحية في أنحاء العالم ، في أعقاب هذا الحريق الذي ألحق الضرر بإحدى أشهر الوجهات السياحية في فرنسا وأحد أهم المعالم الأثرية المسجلة في قائمة التراث الثقافي العالمي.