شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يستقبل رئيس هيئة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بمكتب سموه اليوم رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، ومدير فرع الهيئة بالأحساء عادل بن سعد الذكر الله، ونائبه بدر العتيبي وأعضاء إدارة الفرع بمناسبة افتتاح الفرع الجديد بالأحساء.
وبارك سمو محافظ الأحساء افتتاح فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء ليستفيد رجال الصحافة والإعلام في الأحساء من هذه المظلة الرسمية، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الإعلامية.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة الشأن الإعلامي في محافظة الاحساء وخطط فرع هيئة الصحفيين السعوديين للنهوض بما يحقق أهداف الهيئة.
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