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2019-04-16 برئاسة الجبير .. وفد المملكة يشارك في المنتدى العربي الروسي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements رأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة العربية السعودية إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي – الروسي في دورته الخامسة.

ويبحث المنتدى أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.









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