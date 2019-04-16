شكرا لقرائتكم الأمير بدر بن سلطان يطلع على أعمال فرع هيئة الصحفيين بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-16 الأمير بدر بن سلطان يطلع على أعمال فرع هيئة الصحفيين بمكة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة.

واطلع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء على أعمال الهيئة الرامية لرفع مستوى مهنة الصحافة والعمل على تقدمها وتطورها، ورعاية مصالح الأعضاء وتوثيق عرى التعاون والتواصل بين الصحفيين.









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