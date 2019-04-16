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2019-04-16 طقس الغد .. أمطار رعدية وزخات البرد على 3 مناطق متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا على عدة مناطق.

وقالت الأرصاد إن هذه الحالة سوف تشمل مناطق المدينة المنورة، حائل والقصيم يمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحاء والأجزاء الواقعة بينهما كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض ( عفيف ، الدوادمي )، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران. Advertisements وحول حركة الرياح في البحر الأحمر فتوقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة فيما ستكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة. أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية فستكون كما يلي:









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